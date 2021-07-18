Ceylan Çapa, ünlü oyuncu Burak Özçivit ile yaklaşık iki yıl aşk yaşamış, Özçivit ayrılıktan kısa bir süre rol arkadaşı Fahriye Evcen ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

Musevi cemaatinin tanınmış isimlerinden Christine ve Sanny Salfati’nin oğlu olan İlya Salfati, 42 yaşında ve birkaç ay önce uzun süreli ilişkisini noktalamıştı.