Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik isim Ceylan Çapa, önceki gün yakın arkadaşı Özlem Yarar ile birlikte Belgrad Ormanı'nda objektiflere yansıdı.

İkili, köpekleriyle birlikte ormanlık alanda yürüyüş yaptı. Çift, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

"NO MAKE UP BÖYLE OLUR!"