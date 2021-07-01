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Ceyda Düvenci'den oğlu Ali'ye: Duygularını ifade ederken kırıcı olma! - Magazin haberleri

Ceyda Düvenci: Duygularını ifade ederken kırıcı olma!

Oyuncu Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinin oğlu Ali, 4. yaşına bastı. Oğlunun doğum gününde duygusal bir yazı kaleme alan Düvenci, "Yuvanda olduğun halinle çok seviliyor, sayılıyor ve çok şükür duyuluyorsun. Kendini kırıldığın yerlerden onarmayı bil ve oralardan güçlenerek yaşa. Duygularını ifade ederken kırıcı olmadan özgür ol!" ifadelerini kullandı

01.07.2021 - 15:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Mutlu evlilikleri süren çiftin oğlu Ali 4. yaşına girdi.

  • "BÜYÜK BİR AŞKLA BEKLEDİK SENİ"

    Ünlü oyuncu, oğlunun doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı. Sosyal medya hesabından Ali'nin fotoğraflarını paylaşan Ceyda Düvenci, şu ifadeleri kullandı:

    Canım Ali'm... Büyük bir aşk ve heyecanla istedik ve bekledik seni... Bizi seçtiğin, ömrüne, kalbimizde ve yüzümüzde çiçekler açtırdığın o mucize ana, sesini ilk duyduğumda ferahlattığın kalbime bin şükür, bin teşekkür ederiz. Söylenecek çok söz var ama uzatmak değil niyetim...

    Karşılık beklemeksizin ve ileride kafana kakmamak üzere büyük bir sevgi, aşk, anlayış, şefkat, destek ve saygı ile her zaman baktığın yerde olacağıma söz veriyorum.

  • "YOLUN HUZURLU OLSUN"

    İyi ki doğdun oğlum... Yuvanda olduğun halinle çok seviliyor, sayılıyor ve çok şükür duyuluyorsun. Yolun huzurlu olsun, ayağına taş değmesin. Kalbine, zihnine, bedenine, beynine, ömrüne iyi gelecek insanlar çıksın yoluna... Her zaman sevdiğin şeylerin peşinden git. Kahkaha atmanın, aşık olmanın, sevmenin, saymanın, gezmenin, öğrenmenin, eğlenmenin, üretmenin, kıymet bilmenin hakkını ver ve hep tadını çıkart.

  • "VİCDANLI OL"

    Kendini kırıldığın yerlerden onarmayı bil ve oralardan güçlenerek yaşa. Vicdanlı ol, inançlı ol, bilgili ol, vefalı ol. Doğayı ve hayvanları çok sev. Duygularını ifade ederken kırıcı olmadan özgür ol! Dünya vatandaşı ol. Tüm kıymetlerine sahip çık. Bunlar benim dileklerim elbette... Benim canım oğlum, sen ne olmak istiyorsan en iyisi ol... Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Oğlum Ali 4 yaşında...

  • "VARLIĞINA BİN ŞÜKÜR!"

    44 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de eşi Bülent Şakrak ile bu fotoğraflarını, "Canım sevgilim; yine başbaşa zaman geçirmenin keyfini yaşadım seninle... Hayatın içinde el ele 7 senede başardığımız, başaramadığımız, oldurduğumuz, olduramadığımız her şeye bin şükür ettim yine… Öptüm, kokladım seni bol bol… Güldük dolu dolu, bazen de gözyaşları durmadı aktı, akamadığı zamanlara inat… Her ana kattığımız kıymete bin şükür… Yine gönlü kocaman insanlar tanıdık, dostlara doyduk, evlatları özledik… Ne büyük şans hepsi de… Romantik yemeğin ortasına iş sıkıştırdım, o an bile elimi bırakmadın... Varlığına bin şükür… Seni çok seviyorum… Hakkını aşkla verdiğimiz her gün için bize kocaman bir; 'Aferin'..." sözleriyle paylaşmıştı.

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