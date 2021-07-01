"AŞIĞIM, TUTKUNUM"

Çift, geçtiğimiz yıl aralık ayında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla evliliklerinin altıncı yıl dönümünü kutlamıştı. Ceyda Düvenci, eşi ile birlikte yer aldığı kareleri şu not ile yayınlamıştı:



Bir tuttuk elimizi, bir sarıldık birbirimize, bir aşık olduk... Ömürlüğüm... En güzel 'iyi ki'm... Yıl dönümümüz kutlu olsun. Nice yıllarımız olsun... Altıncı yıl, seni yaşamak çok güzel. Aşığım, seviyorum, tutkunum...



"GAMZELERİNE GÖMSÜNLER BENİ"



Şakrak ise gönderisine, "Bugün benim bu kızla evliliğimin 6. senesi... Hastasıyım kendisinin ancak o da bana karşı boş değil. Gülüşlerine kurban olduğum. Gamzelerine gömsünler beni... Seni seviyorum" notunu düşmüştü.