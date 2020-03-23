Oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve çocukları da koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldı.

Karantina süresi boyunca çocuklarına eğitici oyunlar oynatan Düvenci, mutlu aile pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

"ÇOCUK" UYARISI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Düvenci, bu kez yaptığı paylaşımla yetişkinlerin bozulan psikolojisini çocuklarına yansıtmamaları gerektiğini dile getirdi.

"ONLARLA GÜLÜMSEMEYE DEVAM"

Ceyda Düvenci, kızı Melisa ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Evet, bulutlandık ama çocuklarımıza endişe vermemeli... Onlarla gülümsemeye devam... Evde kal" notuyla yayınladı.