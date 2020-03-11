11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdi.
Ali ve Melisa adında çocukları olan çift, sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ceyda Düvenci, bu kez paylaştığı satırlarla duygulandırdı.
Serebral Palsi hastası olan kızı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Düvenci, Melisa'nın yaşadığı duygu geçişleri üzerine şu satırları paylaştı:
"KOYNUMDA SEN VARSIN BU GECE"
Koynumda sen varsın bu gece... Kardeşini yatağında uyuttum. Önce kitap okudum ona, sonra masal anlattım. İçlenmişti senin için. 'Ablam çok mu üzgündü bugün?' diye sordu uyumadan.
"GURUR DUYUYORUM SENİNLE"
'Evet' dedim. 'Üzülürüz bazen, sevdiklerimizle az zaman geçirince özler, üzülürüz. Ağlamak iy gelir ama ve sen ne kadar iyi kalpli bir kardeşsin ki, ablan ağlarken ona sarıldın.
Sakinleşmesi için yanında durdun. Sonra da ne kadar güzel oyun oynadın onunla. Gurur duyuyorum seninle' dedim. Gülümsedi ve mutlulukla uykuya daldı kardeşin.
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