"GURUR DUYUYORUM SENİNLE"

'Evet' dedim. 'Üzülürüz bazen, sevdiklerimizle az zaman geçirince özler, üzülürüz. Ağlamak iy gelir ama ve sen ne kadar iyi kalpli bir kardeşsin ki, ablan ağlarken ona sarıldın.

Sakinleşmesi için yanında durdun. Sonra da ne kadar güzel oyun oynadın onunla. Gurur duyuyorum seninle' dedim. Gülümsedi ve mutlulukla uykuya daldı kardeşin.