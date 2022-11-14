"GÖZÜMDEN AKAN HER YAŞ GERÇEK"

Gazetecilerle sohbet eden Ceyda Ateş, "Filmde gözümden akan her yaş aslında gerçek. Oyunculuğu farklı yansıtmam gereken bir projeydi ve cidden duygulandığım için ağladığım anlar neredeyse hepsi" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE OYNAMASAYDIM' DEDİĞİM PROJE OLDU"

Uzun süredir proje yapmaması hakkında konuşan Ateş, "Ben belli bir süre ara verdim. İyi işlerde yer almam gerektiğini düşünüyorum. Anlık proje yok diye kabul ettiğim işler oldu zamanında ama artık yapmayacağım. Çocuktan sonra bir tık daha olgunlaştım. 'Keşke oynamasaydım' dediğim proje olmuştur ama gelmiş geçmiş canım..." diyerek, güldü.