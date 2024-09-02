Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 53 ilde 747 arsayı satışa çıkarıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde olmak üzere toplamda 747 arsayı satışa çıkarıyor. Muhtelif arsa, tarım alanı, kentsel gelişim alanı, konut alanı ve plansız alan gibi farklı tipte birçok arsa açık artırma yöntemiyle sahibini bulacak. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve açık artırma tarihleri...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıyor. Arsalarla ilgilenen vatandaşların yüzde 25 peşinat vermesi gerekirken; açık artırmaya çevrim içi olarak da katılmak mümkün. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve açık artırma tarihleri...
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53 İLDE 747 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR!
53 ilde, 747 arsa satışa çıkıyor. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olmak üzere satılan arsalar, açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak.
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53 İLDE 747 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Satış için verilen ilanda, arsaların vadeli, açık artırma ile satılacağı belirtilirken; yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor, kalan tutar ise 24 ay vadelendiriliyor.
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53 İLDE 747 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ
Açık artırma 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak. İsteyenler çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek.
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İLLER VE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ