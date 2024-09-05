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        Haberler Bilgi Gündem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı, açık artırma tarihleri, arsa bilgileri

        53 ilde 747 arsayı satışa çıkıyor! İşte arsa satış tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 10-11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak açık artırma ile alıcısını bulacak; açık artırmaya çevrim içi olarak da katılmak mümkün olacak. İşte, arsa satışı yapılacak illeri ödeme planı ve diğer detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 05.09.2024 - 08:00
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar için Ankara ve İstanbul'da açık artırma düzenlenecek ancak fiziksel katılım sağlamak istemeyenler için çevrim içi katılım da mümkün olacak. Üç gün sürecek açık artırmada, alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekecek. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve açık artırma tarihleri...

        • 2

          53 İLDE 747 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR!

          53 ilde, 747 arsa satışa çıkıyor. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olmak üzere satılan arsalar, açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak.

        • 3

          53 İLDE 747 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Satış için verilen ilanda, arsaların vadeli, açık artırma ile satılacağı belirtilirken; yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor, kalan tutar ise 24 ay vadelendiriliyor.

        • 4

          53 İLDE 747 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

          Açık artırma 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak. İsteyenler çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek.

        • 5

          İLLER VE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

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