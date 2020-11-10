Ceviz Suyu Nedir? Ceviz Suyunun Faydaları Nelerdir?

Ceviz suyu birçok zenginliği içinde barındıran mükemmel bir besindir. Bu zenginlikleri A vitamini, C vitamini, K vitamini, E vitamini, B12 vitamini, B6 vitamini, folat, lutein, pantotenik asit, niasin, tiamin, kalsiyum, çinko, demir, fosfor, bakır, magnezyum, manganez, selenyum şeklinde sayabiliriz.

Ceviz Suyunun Faydaları Nelerdir?

• Kilo Verdirir: Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

• Kolesterolü Dengeler: Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır. İçeriğindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür.

• Tiroitlere Faydalı: Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

• Kronik Yorgunluğa İyi Gelir: Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.

• Adet Dönemini İyi Geçirtir: Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

• Enerjik Hissettirir: Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz. Özellikle Tip 2 diyabet rahatsızlığı olanlar için oldukça olumlu sonuçları var.

• Beyni Güçlendirir: İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

• Bebekler İçin Yararlı: Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

• Sindirim Sistemini Düzenler: Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler. Kabızlık sorunu yaşayanları bu sorundan kurtarıyor.

• Uyku Problemini Yok Eder: Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

• Saçları Güçlendirir: Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır. Daha güçlü ve parlak saçlara, daha arınmış bir cilde sahip olmanıza neden olur.

• Sivilce ile Savaşır: Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.

• Kalp ve Damar Sağlığı İçin Yararlı: Damarların tıkanmasına engel olarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.