Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı! Cevdet Ertürkmen kimdir?
İçişleri Bakanlığı, Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in belediyeye kayyum olarak atandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda Ertürkmen'in hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...
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Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tutuklanan Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in görevlendirildiği bildirildi. Bu atamayla birlikte Ertürkmen’in geçmişi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. İşte Cevdet Ertürkmen hayatı...
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ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.
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CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?
1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasını yaparak, Yüksek Lisansını tamamladı. 1999 Yılında Mülki İdare Amirliği görevine Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladı. Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde Kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yapmıştır. 01.07.2024 tarih ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığına atanan Cevdet ERTÜRKMEN 29.07.2024 tarihinde Şişlideki görevine başlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
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