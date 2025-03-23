CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?

1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasını yaparak, Yüksek Lisansını tamamladı. 1999 Yılında Mülki İdare Amirliği görevine Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladı. Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde Kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yapmıştır. 01.07.2024 tarih ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığına atanan Cevdet ERTÜRKMEN 29.07.2024 tarihinde Şişlideki görevine başlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.