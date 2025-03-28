CEV Şampiyonlar Ligi'nde "2025 All-Star" oylaması başladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde erkekler ve kadınlarda 2024-25 sezonunun en iyi takımları, "2025 All-Star" oylamasıyla belirlenecek.

Voleybolseverler, oylamada her pozisyon ve başantrenör için 3'er isim seçebilecek.

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Kadınlarda Fenerbahçe Medicana'dan Bojana Drca, Melissa Vargas, Ana Cristina, Gizem Örge, Eczacıbaşı Dynavit'ten Elif Şahin, Tijana Boskovic, Dana Rettke, VakıfBank'tan Kiera Van Ryk, Yuan Xinyue, Marina Markova ve Ayça Aykaç Altıntaş adaylar arasında yer aldı.

Erkeklerde ise Halkbank'tan Micah Ma'a, Marek Sotola, Mert Matic, Dick Kooy ve Volkan Döne, sezonun takımı için aday gösterildi.

Halkbank'tan Igor Kolakovic, VakıfBank'tan Giovanni Guidetti, Fenerbahçe Medicana'dan Marco Fenoglio, geçen hafta Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrılan Ferhat Akbaş ve Imoco Volley'in başında bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çalıştırıcısı Daniele Santarelli de sezonun en iyi başantrenörleri oylamasında adaylar arasına girdi.