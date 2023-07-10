Çetin Altay: Güzel bir komedi filmi gelecek

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Çetin Altay, Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 64'üncü Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca oldu. Altay, temsili Nasreddin Hoca olarak eşeğine ters bindi ardından heybesinden vatandaşlara şeker ve fıstık dağıttı. Altay’a gezisi sırasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da eşlik etti.

"ONUN GİBİ BİRİSİNİ CANLANDIRMAYA ÇALIŞMAK MÜTHİŞ" Çetin Altay, Akşehir’e hayran kaldığını belirterek, “Temsili 'Nasreddin Hoca' olma teklifi aldığında çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde çok daha başka bir boyuta geçtim. Çünkü 1200’lü yıllarda yaşamış Nasreddin Hoca gibi gerçekten çok nüktedan ve o zamanlarda bile bu zamanın mizahını yapabilen başka bir akla sahip birisinin canlandırmaya çalışmak müthiş bir şey... Onun kıyafetlerini giydikten sonra ve onun evine, dolaştığı sokaklara gelince beni de heyecan bast. Gerçekten Nasreddin Hoca’yı bir günlük de olsa böyle kaftan giyerek, kavuk takarak onunmuş gibi olmak ya da insanlara o gözle bakmak beni hem duygulandırdı hem de onurlandırdı. İnşallah bundan sonra hep gelirim" ifadelerini kullandı. REKLAM

"BUNDAN SONRA AKŞEHİR'İ SIK SIK ZİYARET EDERİM" Akşehir’e ilk defa geldiğini aktaran Çetin Altay, “Akşehir çok güzel, huzurlu, sessiz, sakin. İnşallah bundan sonra sık sık ziyaret ederim. Çünkü doğal güzellikleri de olan bir yer. Gezdikçe insan anlıyor, görüyor. Çok okuyan; teoride, gezen ise pratiğini biliyor. Dolayısıyla gezip daha başka özellikler keşfettiğinde çok daha başka bir yere gidiyor iş. Şu anda onu gördüm Akşehir’de. İnşallah bundan sonra en azından gelip geçerken uğradığım bir yerlerden birisi olacak" dedi.