Cesetlerle pazarlık: İsrail’in vicdanı Rafah Kapısı'nda kapalı

İsrail güvenlik birimleri, Hamas’ın yalnızca 4 rehinenin cesedini teslim etmesini “açık ihlal” olarak nitelendirdi. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, “Bu teslimat anlaşmanın açık ihlalidir. Rafah geçidi açılmayacak, Gazze’ye hiçbir yardım girmeyecek” diyerek Tel Aviv’in Gazze halkını topluca cezalandırma niyetini açıkça ortaya koydu.

Söz konusu yetkiliye göre, İsrail’in elindeki verilere göre Hamas’ın “en az 10 rehinenin daha cesetlerine ait bilgiye sahip olduğu” iddia edildi. Yetkili, “Hamas bu bilgileri saklıyor, bu bir ihlaldir” ifadelerini kullandı. Aynı kişi, “Bundan sonra hiçbir yardım girmemeli, çünkü artık tek önceliğimiz ölü rehinelerin aileleridir” diyerek, Gazze’deki iki milyon sivilin açlık ve ilaçsızlığa mahkûm edilmesini savundu.

İsrail ordusu, aynı zamanda yardım geçişlerinin tamamen durdurulması yönünde öneride bulundu. Güvenlik kabinesi ise kararı siyasi düzeyde tartışmaya aldı.

Hamas: “Tüm rehineler serbest bırakıldı, cesetlerin bir kısmı bulunamıyor”

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, Arap medyasına yaptığı açıklamada, hareketin anlaşmanın tüm hükümlerine harfiyen uyduğunu söyledi. Kasım, “Tüm canlı rehineleri teslim ettik. Geri kalanların cesetleri, bombardımanda yıkılan bölgelerde, göçüklerin altında. Bu nedenle teslim süreci zaman alacak. Arabulucular da bunu anlayışla karşıladı” dedi.

Kasım ayrıca, teslim sürecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı plan çerçevesinde yapıldığını hatırlatarak, "Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Şimdi sıra İsrail'de; onlar da kendi taahhütlerini uygulamalı" ifadelerini kullandı. Hamas'ın verdiği bilgilere göre dün teslim edilen dört ceset; Guy Eluz, Yossi Sharabi, Bevin Joshi ve Daniel Perez'e ait. Uluslararası Kızılhaç: "Cesetleri bulmak, canlıları kurtarmaktan daha zor" Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Christian Cardon, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Gazze'de enkaz altında kalan cesetleri bulmak, hayatta kalan rehineleri kurtarmaktan daha zor bir süreç. Enkaz altındaki bedenlere ulaşmak günler hatta haftalar sürebilir. Bazılarına ise asla ulaşılamayabilir" dedi. Cardon, Gazze'nin mevcut durumunun "tam bir felaket" olduğunu belirterek, "Bu insani kriz, savaşın ardından değil, savaşın içinde yaşanıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in öfkesinin hedefi: Halk İsrail, Hamas'ın teslim ettiği 4 cesedi "yeterli bulmadı" ve bunun üzerine tüm Gazze'yi cezalandırma tehditleri savurdu. İsrail güvenlik birimleri, "Rafah geçidinin tamamen kapatılması" ve tüm insani yardımların durdurulması yönünde hükümete öneri sundu. Bu kararın anlamı açık: Gazze'de çocuklar süt bulamayacak, hastalar ilaca erişemeyecek, yaralılar ölüme terk edilecek. İsrail bir kez daha rehinelerin cesetlerini değil, Gazze halkının yaşam hakkını hedef aldı. İsrail'in çelişkisi: "Barış anlaşması imzalayıp, yardımı silahla kesmek"

Bir yandan "barış anlaşması" masasında oturan İsrail, diğer yandan anlaşmanın ruhuna tamamen aykırı bir biçimde Gazze'ye yardım geçişlerini siyasi şantaj aracına dönüştürüyor. Tel Aviv yönetimi, uluslararası kamuoyuna "rehine anlaşması uygulamaya girdi" açıklamaları yaparken, aynı dakikalarda Rafah Sınır Kapısı'nı kapatma hazırlıklarına başladı. Bu durum, İsrail'in barışı değil, baskıyı yönetmekte ısrar ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Hamas: "Trump planı uygulanıyor" Hamas'ın yaptığı açıklamaya göre teslimat, Donald Trump'ın hazırladığı kapsamlı Gazze barış planının bir parçası. Plan; 251 rehinelerden kalan 47'sinin değişimi ve 2014'ten bu yana kayıp olan bir rehinenin cesedinin teslimini kapsıyor. Hamas yetkilileri, "Biz anlaşmaya sadığız, ihlali yapan İsrail'dir" diyerek, İsrail'in uluslararası garantörlerin gözünde taahhütlerini bozduğunu belirtti.

Gazze’nin sesi: “Bize adalet verin, yardım değil” Gazze’deki sivil toplum kuruluşları, İsrail’in yeni yaptırım tehditlerine tepki gösterdi. Gazze merkezli “Adalet İçin Gençlik İnisiyatifi” açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Her ateşkesten sonra aynı senaryoyu yaşıyoruz: İsrail yeniden bombalamak için gerekçe arıyor. Bizim tek talebimiz, yeniden bombalanmamak. Yardım değil, adalet istiyoruz.” İsrail’in öfkesi rehinelere değil, gerçeğe İsrail’in bugün sergilediği öfke, ne dört cesetle ilgilidir ne de anlaşmanın ruhuyla. Bu öfke, uluslararası toplumun tanık olduğu bir ahlaki çöküşün dışavurumudur. Tel Aviv yönetimi için artık mesele rehineler değil, “kontrolü kaybetmemek.” Ama Gazze, yıkıntıların arasından yeniden yükselirken, dünya da şunu hatırlıyor: Bir halkı toprağın altına gömerek, kendi utancını örtemezsin