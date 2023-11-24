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        Haberler Gündem Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı

        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde geçen yıl sulama kanalında cesedi parçalanmış halde bulunan Edip Coşkun'u pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:23 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:40
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        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
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        Aydın'da Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa T, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Mustafa T'nin tutuksuz yargılanan babası A.T. ve maktulün kızları ile taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

        EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

        Nursel Coşkun Taşan, babasının ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Sanık A.T, suçlamaları kabul etmeyerek, olaylarla ilgisinin bulunmadığını savundu.

        "KEŞKE ANNEME KÜFRETMESEYDİ"

        Son sözleri sorulan sanık Mustafa T. pişman olduğunu belirterek, "Keşke anneme küfür etmeseydi. Ben oraya sadece konuşmak için gittim. Çok pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." ifadelerini kullandı.

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        Mahkeme heyeti, sanık Mustafa T'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, babası A.T'nin beraatine hükmedildi.

        Coşkun'un yakınlarının avukatı Alpagut Kürşad Üçer, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa T'nin verilebilecek en ağır cezayı aldığını belirterek, "Beraat eden diğer sanık için de üst hukuk yollarına başvurulacaktır. Verilecek hiçbir ceza, ailenin acısını teselli etmeyecektir. İşlemlerimiz devam edecek. Olayın aydınlanmasında emeği geçen tüm kolluk birimlerine, her kademesinde yargının değerli üyelerine, aile adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi sulama kanalında parçalanmış halde bulunan Edip Coşkun'un (60) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlenmiş, Karapınar Mahallesi Muhtarı A.T. ile oğlu Mustafa T. (25) gözaltına alınmıştı. A.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, oğlu tutuklanmıştı.

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