AA

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid-19 bölümünde yatan 42 hastanın 25'inin serviste, 17'sinin yoğun bakımda olduğunu ifade etti. Şu anda Covid-19 hastalarının yüzde 60'ının yoğun bakımda olduğunun söylenebileceğini dile getiren Kutlubay, şöyle konuştu: "Nisan başında Covid-19 servisinde yatan 230 hastanın 35'i yoğun bakımdaydı, oran olarak şimdiki kadar yüksek değildi. Hasta sayısı olarak iyi durumdayız ancak yoğun bakımda yatan hasta oranı fazla. Hastalar nisan ayındaki kadar yoğun aksırık, nefes darlığı, ateş şikayetiyle gelmiyor. O döneme göre hastaların kliniği daha iyi. Gelen hastaların çoğunu tedavisini verip evine gönderiyoruz durumları iyi olduğu için. Nefes darlığı olanlar, ateşi düşmeyenleri hastaneye yatırıyoruz. Hastalığın virülansı mı azaldı yoksa sıcaklar mı iyi geldi, bunu bilemiyoruz ancak hastaların kliniklerinin iyi olması virüsün gücünün zayıfladığının göstergesi."

Günde 200-250 kişinin Covid-19 şüphesiyle hastanelerine başvurduğunu ve bunların yüzde 8-9'unda testin pozitif çıktığını belirten Kutlubay, "Pozitif olanların çoğunun tedavisi evlerinde devam ediyor, yatan hastalardan durumu iyileşenleri taburcu ediyoruz. Stabil sayıyı yakaladık ancak 1,5-2 ay önce sayı çok daha iyiydi, 23-25'lere düşmüştü hasta sayısı, yoğun bakımda yatan hasta sayımız da 8-9'a düşmüştü. Yatan veya yoğun bakımdaki hastaların çoğu 50-60 yaş arasında, orta yaş ve üzeri hastalar ve çoğunlukla şeker, akciğer, kalp hastalığı gibi komorbid dediğimiz ek bir hastalığı var. Beraberinde ek bir hastalığı varsa hastanın kötüleşmesi de artıyor" diye konuştu.

Kutlubay, çocukların da hasta olduğuna dikkati çekerek, "Çoğu 65 yaş üstünün gerek kısıtlamalar gerekse endişe ettikleri için kendilerini daha iyi koruduğunu söyleyebiliriz. 50-60 yaş arasındakiler kısıtlamalara dahil edilmediğinden daha rahat hareket ettiği için bu gruptaki hasta sayımız daha fazla" dedi.

"YAZIN BİTMESİYLE İSTANBUL'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR"

Hastaların çoğunun hastalığı nereden kaptığını bilmediğini ve kurallara "kısmen uyduğunu" söylediğini dile getiren Kutlubay, toplumda rehavet görüldüğüne değinirken, "İnsanlar bir araya gelmeye başladı, düğünler, toplu eğlenceler yapılıyor. Nisan ayında böyle değildik, insanlar bir araya gelmiyordu" ifadesini kullandı.

Kutlubay, pandeminin en yoğun olduğu dönemde vakaların yüzde 60'ının İstanbul'dayken, şu anda vakaların Anadolu'da artış gösterdiğini aktararak, yazın bitmesiyle İstanbul'daki vaka sayısında da tekrar artış görülebileceğine işaret etti.

Çalışmalar yapılsa da yakın zamanda Covid-19 aşısının veya ilacının çıkacağına ilişkin bir öngörü bulunmadığını belirten Kutlubay, şu uyarılarda bulundu: "Maskesiz, maskesi çenesinin altında, maskesiyle burnunu kapatmayan, maskesini doğru takmayan çok kişi görüyorum. Düğünlerde, arkadaş-aile toplantılarında kurallara çok dikkat edilmiyor. Toplum gevşediği için vaka sayısı artıyor. Belirtisi olmayan ama aramızda dolaşan pozitif vakalar da var. Mart-nisan ayında herkes çok dikkat ediyordu, gereksiz yere sokağa çıkmıyordu, şimdi herkes çıkıyor ve kurallara eskisi gibi dikkat etmiyor. El hijyenine çok dikkat, maskeyi düzgün takmak, belli saatten sonra değiştirmek gerekiyor. Aynı maske günlerce takılmamalı. Sosyal mesafeye uymak gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edildiğinde zaten hastalıktan korunulur. Bunlara dikkat edilmezse, ne yapılırsa yapılsın bir şekilde hastalık kapıyor. Kısa zamanda aşı veya ilaç bulunmayacağı da bilmeli. 2020'yi çok dikkatli geçirmeliyiz."

"GRİP AŞISI YAPTIRILMASINI ÖNERİYORUZ"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, sonbaharda grip aşısı yaptırılmasını önerdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Grip aşısı Covid-19'a karşı korumuyor bunun bilinmesi lazım. Ama hem grip hem Covid-19 bünyede tahribat yapabiliyor. Ek bir hastalık da varsa kişide hastalık daha ağır seyrediyor ve zatürreye çevirebiliyor. Zatürreye çevirdiğinde de hastalık çok daha ağır geçiriliyor. Kişi, Covid-19'a yakalanacak olursa yanında zatürreyle veya griple beraber hastalığı daha ağır geçirmemesi için grip aşısı yaptırılmasını öneriyoruz."