Ceren Moray: Asgari ücretten az kazananlar var

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ceren Moray, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Moray, geçtiğimiz ay, Doğu Orcan ile evlenmeleri hakkında konuştu.

REKLAM advertisement1

Ceren Moray, "Arada evlendik, bana da sürpriz oldu. Koşturuyoruz, yeni sezon heyecanı var. Ben bir gün öncesinde öğrendim. İlişkinin geldiği yer oraya doğru gidiyordu. Birlikte olmak, birlikte hayatı geçirmeye söz vermek yeterli. Ya ayrılıyorsun ya evleniyorsun zaten. Konuştuğumuz bir şeydi zaten, Çeşme'de buradan daha güzel nereyi bulacağız diyerek evlendik" dedi.

Öte yandan tiyatro sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceren Moray; "Asgari ücretten az kazananlar bile var. Geçimlerini nasıl sağladıklarını bilmiyorum. Bir de bizim mesleğimiz, yarını belli olmayan bir meslek. Bugün bir çocuğunuz olsa yarınınızı göremediğiniz bir meslek" ifadelerini kullandı.