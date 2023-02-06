Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatına hapis cezası

Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Bıçak'a hapis cezası

Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren sanığın avukatlığını yapan ve sosyal medya hesabından Şenel'in babası Mustafa Damar'a "hakaret" suçundan yargılanan Avukat Vahit Bıçak'ın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, Vahit Bıçak hakkında 7 ay hapis cezası verdi

Giriş: 06.02.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatına hapis cezası
DHA

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) tabancalı ve bıçaklı saldırısında öldürüldü.

Ceren Damar Şenel
Ceren Damar Şenel

Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

Hasan İsmail Hikmet
Hasan İsmail Hikmet

Sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ise, kendi sosyal medyası üzerinden yazılı, görsel ileti yoluyla Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'a "hakaret" ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, Mustafa Damar, Vahit Bıçak ile taraf avukatları katıldı.

Vahit Bı&ccedil;ak
Vahit Bıçak

Mahkeme heyeti, Vahit Bıçak'ın "hakaret" suçunu alenen işlediği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bıçak için 5 yıl denetim süresi belirlenmesine, sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir kasıtlı suç işlemesi halinde cezanın infaz edileceğine hükmetti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı
Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına dair açıklama
Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına dair açıklama
İsviçre'de çığ düştü: 2 ölü
İsviçre'de çığ düştü: 2 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.