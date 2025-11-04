Habertürk
        Ceren Arslan, Türkiye'yi temsil edecek - Magazin haberleri

        Ceren Arslan, Türkiye'yi temsil edecek

        Ceren Arslan, 2025 Kainat Güzellik Yarışması için Tayland'a gitti. Türkiye'yi temsil edecek olan Arslan; "Bayrağımı gururla taşıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 13:28 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:28
        Türkiye'yi temsil edecek
        Ceren Arslan, 21 Kasım 2025'te Tayland'da düzenlenecek 74'üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması'nda Türkiye’yi temsil edecek.

        Ceren Arslan, yarışma için Tayland'a gitti. Arslan; "Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak" dedi.

        Ceren Arslan, Brezilya, Nepal, İrlanda ve Namibya'yı temsil edecek güzellerle çektiği videosunu da sosyal medya hesabından yayımladı.

        #Ceren Arslan

