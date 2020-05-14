Cep telefonu siparişi alıp tuz göndermişler

AA

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek veya sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam yaparak, elektronik eşya, bahçe malzemeleri, cep telefonu ve ayakkabı gibi ürünlerin siparişlerini alan ancak bu ürünler yerine teff çayı, solüsyon, tuz, televizyon aparatı gönderen B.C, G.E, C.A. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kırklareli Devlet Hastanesine getirilen şüphelilerden birinin, "Doktor doktor baksana" şeklinde bağırması dikkati çekti.

Şüphelilerin 2019 yılında Kırklareli'nde H.Ö'nün üzerine kargo şirketi kurduğu ve bu şirket üzerinden haksız kazanç sağlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen bilgisayar, kaşe ve faturalara el konuldu.