Gazetecilerin, "İstanbul'u ve Türk yemeklerini özlüyor musunuz?" sorusuna Tosun, şu yanıtı vererek eşine övgü dolu sözler sarf etti:

İstanbul'u özlüyorum çünkü burası benim evim. Burada birçok güzel anılarımız var. İstanbul'un her şeyi özleniyor. Türk yemeklerine gelince; eşim Türk mutfağında çok başarılı. Türk mutfağına ait çok güzel yemekler yaptığı için yemeklerini özlemiyorum.