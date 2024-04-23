Cenk Tosun'a Arda Turan'lı Eyüpspor'dan kanca!
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor.
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor. Deneyimli futbolcu sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda yönetimle henüz anlaşma sağlayamadı.
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Yıldız oyuncu için İstanbul'un Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. Başakşehir ve Arda Turan'ın çalıştığı Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un Cenk Tosun'u kadrolarında görmek istiyor.
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Tecrübeli oyucunun hem yurt içi hem yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.
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Bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan Cenk Tosun, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.