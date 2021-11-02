Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, uzun süre sonra kadroya döndü. Cenk, 7 ay aradan sonra dün oynanan Wolverhampton maçının kadrosuna alındı. Everton'ın çalıştırıcısı Rafa Benitez, Cenk'i sahaya sürmedi.

Karşılaşma Wolverhampton'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.