Cenk Eren, Ajda Pekkan ve Selda Bağcan bir araya geldi - Magazin haberleri

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Sanatçı Cenk Eren, dün akşam evinde verdiği yemekte Ajda Pekkan, Selda Bağcan, Özgür Aras, Ferhan Üçoklar ve Nur Öztürk'ü ağırladı. Eren, Instagram'dan dostlarıyla beraber verdiği pozu, "Ne iyi ettiniz de geldiniz" sözleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Sanatçı, geçen ay çıkardığı 'Repertuvar-Selda Bağcan Şarkıları' albümünün ikinci klibi 'Öyle Bir Yerdeyim Ki'yi ilk defa dostlarıyla beraber izledi. Cenk Eren, Pekkan ve Bağcan ile çekildiği bir kareyi Instagram'dan, "Ayaklarınıza sağlık ne iyi ettiniz de geldiniz" sözleriyle paylaştı.