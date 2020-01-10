"KİMSENİN GİYİM TARZINA ELEŞİRİDE BULUNAMAM"

Bunun üzerine telefonlaşıp, gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olamaz. Lütfen beni bu tarz konular içine çekmeyiniz. Ayrıca Pınar'ıma mini etek çok yakışır. Saygılarımla...