23 yaşındaki başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Tebrikler Medipol Başakşehir" notunu düştü.

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