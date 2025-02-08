2025 Cemre düşme tarihleri: Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?
Cemre düşmesi, halk arasında baharın gelişini ve doğanın canlanışını simgeleyen önemli bir olay olarak kabul edilir. "Kor halindeki ateş" anlamına gelen cemre, ısı artışını ifade etmek için mecazi bir anlamda kullanılır. Cemreler, her yıl Şubat ve Mart aylarında havaya, suya ve toprağa düşer. Peki, 2025 yılında cemreler hangi tarihlerde düşecek? İşte, 1., 2. ve 3. cemre düşme tarihleri ve detayları...
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Cemre düşmesi, halk arasında baharın gelişini simgeleyen ve doğadaki değişimlerin işaretçisi olarak kabul edilen bir olaydır. Her yıl, kışın soğuk günlerinden sonra, üç cemre arka arkaya düşer. Cemre düşmesi, baharın ve doğanın uyanışının simgesi olarak, insanlar için yeni bir başlangıcı ve taze bir dönemi müjdeler. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte, 2025 cemre düşme tarihleri...
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İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.
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İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
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ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.