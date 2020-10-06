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Cemre Ebüzziya, kısa film jürisi olarak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin mevcut pandemi şartlarına rağmen devam etmesinin çok değerli olduğunu söyledi

HABERTURK.COM

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim'de düzenlenen açılış töreniyle başladı. Kırmızı halıda festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jüri üyeleri arasında olan, Cemre Ebüzziya, şıklığıyla oldukça beğenildi.

Cemre Ebüzziya, "Kovid-19 nedeniyle bu zor döneme rağmen festivalin izleyiciyle buluşması ve sinemanın tüm yüksek önlemler alınarak sağlıklı bir ortamda kutlanmaya devam etmesi çok değerli. 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nın ülkemizdeki sektörünün gelişimine katkıda bulunmasını sağladığını görmekten çok mutluyum. Türkiye sinemasının nitelikli filmlerini ödüllendirmek için böyle önemli bir festivalde jüri üyesi olmak benim için çok gurur verici" dedi.