        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Cemiyette Pişiyorum' Salon İKSV'de

        'Cemiyette Pişiyorum' Salon İKSV'de

        Yerli punk grubu Cemiyette Pişiyorum 8 Kasım Cumartesi, Avustralyalı kült grup The Necks 9 Kasam Pazar, ambient müziğin önde gelen isimleri Julianna Barwick ve Mary Lattimore ise 10 Kasım Pazartesi akşamı Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 13:34 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:34
        Salon İKSV'de 3 günde 4 konser
        Salon İKSV, kasım ayına yerli ve yabancı sahnenin en özgün isimleriyle merhaba diyor. Bu hafta Salon sahnesi, 8 Kasım Cumartesi günü 25 yıllık yerli punk grubu Cemiyette Pişiyorum’u ağırlıyor. Ekim ayında yeni albümleri “ENDÜSTRİ”yi yayımlayan grup, "Süper Aşk Şarkısı" gibi kültleşmiş şarkılarıyla çeyrek asırlık isyan ve mizah dolu yolculuklarını sahneye taşıyacak. Grup, 18 yaş altı izleyicilere yönelik 17.00 matinesiyle, 18 yaş ve üzeri izleyicilere yönelik ise aynı gün 22.00 suaresiyle sahnede olacak.

        9 Kasım Pazar akşamı İstanbul Bienali işbirliğiyle, New York Times’ın “dünyanın en iyi üçlüsü” diye nitelendirdiği 35 yıllık Avustralyalı kült grup The Necks sahneye çıkacak. Deneysel cazın derinliklerine inen ve ambient dokularla örülü müzikal ayinlere dönüşen tekrarsız doğaçlamalarıyla tanınan topluluk, Salon’da unutulmaz bir deneyim sunacak. İstanbul Bienali işbirliği konserleri, 10 Kasım Pazartesi akşamı ambient müziğin önde gelen isimleri Julianna Barwick ve Mary Lattimore konseriyle devam edecek.

        Cemiyette Pişiyorum

        8 Kasım Cumartesi 17.00

        8 Kasım Cumartesi 22.00

        Tolga Can Saygılı ve Ali Özdemir’in fanzin yazarlığından gelerek kurduğu, politik taşlamalar, mizah ve gürültüleriyle yerli punk sahnesindeki ateşi 25 yıldır harlayan Cemiyette Pişiyorum, yeni stüdyo albümleri “ENDÜSTRİ”nin ardından gürültü ve isyanı Salon'a taşıyor. 2000’lerde “Süper Aşk Şarkısı” ve “Gripin” gibi şarkılarla hatırı sayılır bir yeraltı kitlesi edinen ve birçok kuşağın ezberine giren grup, Beyoğlu'nda başlayan çeyrek asırlık yolculuğunun ardından Salon’da zihinlerden silinmeyecek bir punk rüzgârı estirecek.

        İstanbul Bienali işbirliğiyle: The Necks

        9 Kasım Pazar 20.00

        35 yılı aşkın süredir aynı üçlüyle yola devam eden Avustralyalı kült grup The Necks; Chris Abrahams (piyano, Hammond org), Tony Buck (davul, perküsyon, elektro gitar) ve Lloyd Swanton’dan (kontrbas, bas gitar) oluşuyor. 1987’de Sydney’de kurulan grup, serbest formdaki deneysel caz besteleri ve saatler sürebilen tekrarsız doğaçlamalarıyla tanınıyor. 1989 çıkışları Sex, yalnızca iki ölçülük bir motif etrafında gelişen bir saatlik doğaçlamaydı. Konserlerinde prova yapmıyor, bütünüyle sezgilerine ve aralarındaki güvene dayanıyorlar. New York Times onları “dünyanın en iyi üçlüsü”, LA Times ise “en etkili müzik topluluklarından biri” olarak tanımlıyor. 2024 çıkışlı son albümleri Bleed, 42 dakikalık tek bir besteden oluşuyor. Mekân akustiğinin müziğin bir parçası hâline geldiği konserler, adeta ambient dokularla örülü bir müzikal ayin haline geliyor.

        İstanbul Bienali işbirliğiyle: Julianna Barwick & Mary Lattimore

        10 Kasım Pazartesi 21.30

        Konser, oturmalı düzende gerçekleştirilecek.

        Bienal sergilerinin kapalı olduğu günün akşamını; ambient müziğin günümüzdeki en parlak sanatçılarından, arpist ve besteci Mary Lattimore ile besteci, vokal ve yapımcı Julianna Barwick'e ayırmak için iyi bir zaman. Pitchfork’un “günümüzün önde gelen enstrümantal hikâye anlatıcılarından biri” olarak tanımladığı Mary Lattimore, arpını efektlerle harmanlayarak duygusal kırılganlık ve anlık izlenimlerle örülü bir müzik evreni yaratıyor. Müzikleri genellikle seyahatlerinden ve akışta olma hâlinden besleniyor. Julianna Barwick ise insan sesini temele alıp döngülere ve katmanlara dönüştürüyor. Yoko Ono, Philip Glass, Perfume Genius ve Jónsi gibi isimlerle işbirliği yapan sanatçı, aynı zamanda birçok kısa film ve belgeselin müziğini besteledi. Beraber dünyayı turlayan iki yakın arkadaş, büyüleyici ses manzaraları üretmek, müziği performans sanatının genişletilmiş alanına taşımak üzere 10 Kasım’da Salon sahnesinde olacak.

