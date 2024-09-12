Cemal Hünal: Hava sıcak olduğu için şalvar giydim
Bebek'te görüntülenen Cemal Hünal, giyim tarzıyla ilgili konuştu. Şalvar giyen Hünal; "Havalar çok sıcak, rahat oluyor" dedi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cemal Hünal, Bebek sokaklarında objektiflere yansıdı.
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"ŞALVAR RAHAT OLUYOR"
İlginç giyim tarzıyla dikkat çeken 47 yaşındaki oyuncunun şalvar giymeyi tercih ettiği görüldü. Cemal Hünal, kıyafetleriyle ilgili sorular karşısında; "Havalar çok sıcak, ondan dolayı şalvar giydim, çok rahat oluyor" ifadelerini kullandı.
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Ardından acelesinin olduğunu söyleyen Cemal Hünal, basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra hızlı adımlarla oradan ayrıldı.
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