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        Haberler Objektife Takılanlar Cemal Hünal: Hava sıcak olduğu için şalvar giydim - Magazin haberleri

        Cemal Hünal: Hava sıcak olduğu için şalvar giydim

        Bebek'te görüntülenen Cemal Hünal, giyim tarzıyla ilgili konuştu. Şalvar giyen Hünal; "Havalar çok sıcak, rahat oluyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:19
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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cemal Hünal, Bebek sokaklarında objektiflere yansıdı.

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          "ŞALVAR RAHAT OLUYOR"

          İlginç giyim tarzıyla dikkat çeken 47 yaşındaki oyuncunun şalvar giymeyi tercih ettiği görüldü. Cemal Hünal, kıyafetleriyle ilgili sorular karşısında; "Havalar çok sıcak, ondan dolayı şalvar giydim, çok rahat oluyor" ifadelerini kullandı.

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          Ardından acelesinin olduğunu söyleyen Cemal Hünal, basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra hızlı adımlarla oradan ayrıldı.

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