Cemal Hünal: Hava sıcak olduğu için şalvar giydim

"ŞALVAR RAHAT OLUYOR"

İlginç giyim tarzıyla dikkat çeken 47 yaşındaki oyuncunun şalvar giymeyi tercih ettiği görüldü. Cemal Hünal, kıyafetleriyle ilgili sorular karşısında; "Havalar çok sıcak, ondan dolayı şalvar giydim, çok rahat oluyor" ifadelerini kullandı.