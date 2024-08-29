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        Haberler Bilgi Ekonomi Cem Zeytin talep topluyor! Cem Zeytin hisse fiyatı nedir, kaç lot verir, talep toplama tarihleri nedir?

        Cem Zeytin talep topluyor! Cem Zeytin kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        1.5 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan Cem Zeytin, talep toplamaya başladı. Yatırımcısına 100 milyon lot dağıtacak firma 'CEMZY' BIST kodu ile işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları ile talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:36
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        • 1

          Cem Zeytin halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. 100 milyon lot dağıtacak firma Yıldız Pazar'da işlem görecek ve halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını, 'işletme kredilerinin geri ödenmesi' olarak kullanacak. 'CEMZY' kodu ile borsada yerini alan firmanın talep toplaması üç gün sürecek. İşte, Cem Zeytin A.Ş. halka arz detayları...

        • 2

          CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?

          Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.

        • 3

          CEM ZEYTİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

          - 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).

          - 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).

          - 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).

          - 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).

        • 4

          CEM ZEYTİN NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?

          Firma, 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacak.

        • 5

          CEM ZEYTİN HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

          Yüzde 35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.

          Yüzde 5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.

          Yüzde 10-15 Mut tesisi.

          Yüzde 5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.

          Yüzde 30-35 İşletme sermayesi.

        • 6

          CEM ZEYTİN HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          Cem Zeytin 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.88 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ve firma katılım endeksine uygun değil.

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