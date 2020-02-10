Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç? Soruları günün en çok aranılanları arasında. Atina'da birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü komedyenin katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya ile yaptığı açıklama sonrasında iddiaları güçlendirdi.

CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA YAŞ FARKI KAÇ?



Cem Yılmaz 23 Nisan 1973 doğumlu 46 yaşındadır. Serenay Sarıkaya ise 1 Temmuz 1991 doğumlu 28 yaşında. Çiftin aralarında 18 yaş farkı bulunuyor.

Cem Yılmaz'ın 7 yaşında Kemal adında bir oğlu var.



CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA SEVGİLİ Mİ?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı.

Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Sosyal medyaya düşen fotoğraflar ise aşk dedikodularına alevlendirdi.

İkili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yılmaz ile Sarıkaya'nın Atina'da tatil yaptığı öne sürüldü. İkiliye ait olduğu iddia edilen bu fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.