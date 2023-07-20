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        Haberler Magazin Cem Yılmaz: Seni özlemek de güzel

        Cem Yılmaz: Seni özlemek de güzel

        Cem Yılmaz, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'u andı; "Seni özlemek de güzel"

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 23:55
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        "Seni özlemek de güzel"
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        Cem Yılmaz Özkan Uğur'u andı; "Seni özlemek de güzel"...

        Cem Yılmaz, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi: Özkan Ağabeyimiz sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Geçen hafta boyunca acımız paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekânın cennet olsun canım ağabeyim. Seni özlemek de güzel.

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        #cem yılmaz
        #özkan uğur
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