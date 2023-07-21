Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygulandıran sözler

Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek.

Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim.