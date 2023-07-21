Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygulandıran sözler
MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Usta müzisyenin oğlu Alişan Uğur, duygulandıran bir paylaşımda bulunarak, "Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim" ifadelerini kullandı
- 1
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı Türkiye'yi yasa boğdu.
- 2
Eşi Aysun Aslan Uğur'un ardından oğlu Alişan Uğur da babası için duygusal bir yazı kaleme aldı. "Hiç unutulmayacaksın" diyen Alişan Uğur kendisini yalnız bırakmayan dostlarına da teşekkür etti.
- 3
Alişan Uğur şu ifadeleri kullandı: Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma. Gülümsüyorum, gülüyorum... Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi.
-
- 4
Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek.
Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim.
- 5
Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli.
- 6
Uğurlar olsun canım babacığım. Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekânın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.
-
- 7
"SENSİZ NASIL OLACAK ÖZKAN'IM"
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, yaşadığı büyük acı sonrasında duygularını dile getirdi.
34 yıllık hayat arkadışını kaybeden Aysun Aslan Uğur, duygu yüklü satırlarında şunları söyledi: Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…
- 8
Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.
- 9
Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…
-
- 10
Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın... Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.
Nur içinde yat… Mekânın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun.