Cem Yılmaz, sahneye köpeğiyle çıktı
Cem Yılmaz,'Pek Yakında - Extr Act' adlı gösterisinde sahneye köpeği Karam ile çıktı
Giriş: 27.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:57
Cem Yılmaz, dün akşam ki Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adını taşıyan yeni gösterisinde seyircilerinin karşısına köpeği Karam ile çıktı.
Cem Yılmaz, o anları sosyal medya hesabından paylaşıp; "Sevgili dostum Karam ile seyircimizi selamladık" notunu düştü.
Fotoğraflar:Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ