Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı: Daçkalı Kemal - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı: Daçkalı Kemal

        Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in basketbol antrenmanı; "Daçkalı Kemal" diye paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Daçkalı Kemal"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal Yılmaz, küçük yaşlardan bu yana basketbol eğitimi alıyor.

        Zaman zaman oğluyla keyifli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, bu kez Kemal Yılmaz'ın basketbol antrenmanına gitti.

        12 yaşındaki oğlunun basketbol oynadığı anları "Daçkalı Kemal" notuyla yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem yılmaz
        #Kemal Yılmaz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Habertürk Anasayfa