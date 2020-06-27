Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Netflix’e tepki gösterdi.

Yılmaz, dijital platformda yayınlanan filminin, Netflix'in sosyal medya hesaplarından duyurulmamasını eleştirdi.

Cem Yılmaz, Twitter hesabından, “Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle @netflixturkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?” paylaşımını yaptı.

Ünlü komedyenin tepkisinin ardından Netflix, Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu bir #KarakomikFilmler2 duyuru tweet’idir" paylaşımı yapıldı.

Ancak Yılmaz, tepkisini sürdürdü ve Netflix Türkiye'nin paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi: Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni.