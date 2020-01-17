17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cem Yılmaz;
2000'lerin başında tasarladı.
2 yıl önce çekim hazırlıklarına başladı.
2018'in sonbaharında çekimlerini tamamladı.
Dünyada bir benzeri daha olmayan filmini ekimde izleyicinin karşısına çıkardı.
'Karakomik Filmler'...
Tek seansta iki film.
Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Karakomik Filmler' serisinin ilki gösterime 18 Ekim'de girdi.
İzleyiciler, '2 Arada' ve 'Kaçamak'ı aynı seansta izledi.
Cem Yılmaz'ın sinemaya yeni bir tarz olarak sunduğu 'Karakomik Filmler'in ikincisinin de senaryosu ve yönetmenliği ilkinde olduğu gibi kendisine ait.
'Deli' ve 'Emanet' adlı filmlerden oluşan 'Karakomik Filmler 2', gösterime bugün girdi.
'Karakomik Filmler 2'nin 'Deli'sinde Cem Yılmaz'a başrollerde Özkan Uğur, Cem Davran, Emin Gürsoy ve Büşra Develi eşlik etti.
Filmde Cem Yılmaz'ın dayısı Mehmet Küçükdurmaz da önemli karakterlerden birini canlandırdı.
'Karakomik Filmler 2'nin 'Emanet'inde ise Cem Yılmaz'ın rol arkadaşları Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer, Tülin Özen ve Celil Nalçakan oldu.
'Karakomik Filmler 2'nin en belirgin özelliklerinden biri Cem Yılmaz'ın her filminde olduğu gibi Yeşilçam'a bulunduğu saygı duruşunda yine derin izlere sahip olması.
'Karakomik Filmler 2'nin galasına katılan Yavuz Turgul, Yeşilçam'ın da Cem Yılmaz'a duyduğu saygının sembolü oldu.
'Karakomik Filmler'in adından da anlaşılacağı üzere hayatın tam ortasından temalara sahip olması.
Neşe ile hüzün...
Komedi ile dram...
Serinin ikinci filminde de merkezi konumda yer alan 'Neşe ile Hüzün' motifleri izleyiciye keyifli saatler yaşatacak düzeyde.
Günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek, hayat hikâyemize dahil olabilecek veya bizim hayat hikâyelerine dahil olabileceğimiz karakterler, beyazperdeye izleyiciyi yormayacak en yalın şekilde yansıtılıyor.
Günlük yaşamda bizi neşelendiren, üzen, çalışma şevki veren, yoran, yaşama tutunma enerjisiyle dolduran, öfkelendiren kişiler - unsurlar - konular üzerine yönelttiği düşünceler, şükretmeler, iç hesaplaşmalar ve yargılamalar pastanın üzerindeki çilek kıvamında.
'Karakomik Filmler', bir ilke imza atılarak sinemaya yeni bir anlayış getirmesiyle, hikâyeleriyle, yönetmenliğiyle ve oyuncularıyla Cem Yılmaz sinemasının da Türk sinemasının da özel filmi olmasının yanı sıra ayrıcalıklı bir özelliğe daha sahip.
O da 'Kısa sürede çok işler başarmak'...
Demem o ki;
Film çekmek her türlü zordur.
Hikâyeyi standart sürenin altındaki bir sürede anlatmak en zorudur.
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin hikâyelerini standart sürenin altında bir sürede anlatabilmesine rağmen izleyicide uzun etki bırakması kanımca filmi izlenesi kılan en önemli nedenlerden.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!