Ünlü şarkıcı Tarkan, dün 50. yaşına bastı. Cem Yılmaz, 'Megastar'ın doğum gününü kutladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, Tarkan'a, "Nice yıllar kral... Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın, bizimle hep güzellikleri paylaştın. Bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın. Hep ferahlık, mutluluk, moral verdin. Sen çok yaşa Tarkan..." sözleriyle seslendi. Cem Yılmaz'ın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

TARKAN'DAN TEŞEKKÜR

Ardından Tarkan da gelen kutlama mesajlarına yayınladığı video ile teşekkür etti. Ünlü şarkıcı, "Merhabalar... Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle... Ne güzel dilekler... Çok teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz. Ben de sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.