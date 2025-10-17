Habertürk
        Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'a: Her zaman her yerde sevenler burada - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'a: Her zaman her yerde sevenler burada

        Cem Yılmaz, usta sanatçı Özkan Uğur'un 72'nci doğum gününü sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla andı; "Her zaman her yerde sevenler burada"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 19:29 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:29
        "Her zaman her yerde sevenler burada"
        MFÖ’nün usta üyelerinden Özkan Uğur, uzun süren sağlık mücadelesinin ardından 8 Temmuz 2023’te hayatını kaybetmişti.

        Yaşasaydı bugün 72 yaşına basacak olan usta sanatçıyı, meslektaşları ve sevenleri unutmadı. Bunlardan biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dı.

        Özkan Uğur'un bir fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, paylaşımına şu satırları ekledi; "Bugün Özkan ağabeyimizin doğum günü... Her zaman her yerde sevenler burada, sevilenler burada."

        #cem yılmaz
        #özkan uğur

