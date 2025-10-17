Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'a: Her zaman her yerde sevenler burada - Magazin haberleri

MFÖ’nün usta üyelerinden Özkan Uğur, uzun süren sağlık mücadelesinin ardından 8 Temmuz 2023’te hayatını kaybetmişti.

Yaşasaydı bugün 72 yaşına basacak olan usta sanatçıyı, meslektaşları ve sevenleri unutmadı. Bunlardan biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dı.

Özkan Uğur'un bir fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, paylaşımına şu satırları ekledi; "Bugün Özkan ağabeyimizin doğum günü... Her zaman her yerde sevenler burada, sevilenler burada."