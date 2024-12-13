Cem Yılmaz'dan Elton John'lu esprili paylaşımı

Cem Yılmaz, o paylaşımında şunları yazmıştı; "Bir gün Elton John konserindeyim. Yanımdaki adam sürekli konuşuyor, konserden tat alamadım. 'Elton, paramı ver!' diye bağırdım. Elton, beni sahneye davet etti ve 'Lütfen sonra konuşalım' dedi. O gün bugündür dostluğumuz devam ediyor. Türkiye’de sanatçılar çok havalı, burnu büyük. Elton ise çok farklıydı."