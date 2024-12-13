Cem Yılmaz'dan Elton John'lu esprili paylaşımı
Cem Yılmaz, Elton John ile çekilmiş bir fotoğrafını esprili bir şekilde sosyal medya hesabında paylaştı
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Cem Yılmaz, Time Dergisi'ne göre '2024 Yılının İkonu' seçilen Elton John ile olan bir fotoğrafını esprili bir şekilde paylaştı.
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Yılmaz, paylaştığı o fotoğrafa kurgusal olan şu diyalog ekledi:
- Kaç gün burdasın.
- İki ağabey
- 'Ağabey mi?' Aşk olsun.
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Cem Yılmaz, 2021'de yağmur nedeniyle iptal olan gösterisi sonrası Elton John ile ilgili attığı esprili bir tivitle de gündeme gelmişti.
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Cem Yılmaz, o paylaşımında şunları yazmıştı; "Bir gün Elton John konserindeyim. Yanımdaki adam sürekli konuşuyor, konserden tat alamadım. 'Elton, paramı ver!' diye bağırdım. Elton, beni sahneye davet etti ve 'Lütfen sonra konuşalım' dedi. O gün bugündür dostluğumuz devam ediyor. Türkiye’de sanatçılar çok havalı, burnu büyük. Elton ise çok farklıydı."