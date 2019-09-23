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Atv ekranlarında yayınlanan, kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde ikizi Fatih ile birlikte ‘Yangaz’ olarak lakap takılan yakışıklı, bıçkın ve Nazara olan aşkından canı çok yanan Murat karakterini canlandırmaktadır. Yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Cem Kenar kimdir? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu makalemizde.
CEM ANIL KENAR KİMDİR?
Gerçek adı Cem Anıl Kenar olan ünlü oyuncu Cem Kenar, 9 Eylül 1990 (29 yaşında) tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Boyu 1.90 cm,82 Kg ağırlığında, 48-50 beden, ayakkabı numarası 44, göz rengi ela, saç rengi ise kumral ve Başak burcudur. Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinden sonra 2012-2013 Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2013 ve 2014 yılları arasında ise Binghamton University Business Administrations New York’ta eğitim görmüştür. İleri düzeyde İngilizce dili bilen, Eskrim ODTÜ ve Amerikan Futbolcu, ODTÜ Boks dalında Lisanslı Sporcu olarak başarılı bir kariyere sahiptir. Yakışıklı oyuncu aldığı tüm spor eğitimlerinin ardından oyunculuk alanına yönelmiştir.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı isimli dizide Genç Kaya karakterine hayat vererek böylece ilk defa kamera karşısına geçmiştir. Şu ana kadar rol aldığı projelerde gerek becerisi gerek ise yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Cem Kenar günümüzde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde Murat karakterine hayat vermekte. Yakışıklı oyuncu Sen Anlat Karadeniz dizisi için Karadeniz lehçesi eğitimleri de almıştır. Dizide Nazar’a sevdalanan Murat karakterini canlandırmıştır. Sen Anlat Karadeniz’in bıçkın delikanlısı Murat Kaleli, abisi Tahir ve Nefes aşkını savunanlar arasındadır.
Cem Kenar'ın rol aldığı diziler ve filmler:
Cem Kenar'ın rol aldığı Reklamlar
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