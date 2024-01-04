'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Yeni fragman İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı nasıl canlandırdığını net bir şekilde gösteriyor. Fragmanda Cem Karaca'nın hayatına dair bazı kesitler gösteriliyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yönetmen koltuğunda Dondurmam Gaymak ve İftarlık Gazoz gibi filmlerin de arkasındaki isim Yüksel Aksu oturuyor. Senaryoyu ise Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme alıyor.