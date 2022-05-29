Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarışa 20. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, 42 tur sonunda damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, ART takımından Fransız Theo Pourchaire ikinci, Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips üçüncülük elde etti.