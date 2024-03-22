Cem Belevi'den 'Zehirlendim'
Söz yazarı, besteci ve yorumcu Cem Belevi, kariyerindeki müzikal değişimi yepyeni bir albümle karşılıyor. Bugüne kadar yayınladığı albüm ve teklilerle pop müzikte öne çıkan sanatçı, üretimini yeni nesil aranjörlerle farklı bir boyuta taşıyor. Belevi 2024 yılında yayınlamayı planladığı 'Zıt' albümünden şarkıları gün yüzüne çıkarmaya başlıyor
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AÇILIŞI 'ZEHİRLENDİM' İLE YAPIYOR
Albümün ilk teklisi 'Zehirlendim', dünyanın en güzel duygusu sevginin acıtan, zehirleyen taraflarının sevdikçe artan dozunu ve sevgi bağımlılığını anlatan hikayesi, besk pop öğelerden oluşan soundu ile dikkat çekecek.
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Söz ve bestesi Cem Belevi’ye ait olan 'Zehirlendim'in düzenlemesine ise Esad Fidan imza attı. Belevi, şarkının Cumhur Kaplan yönetmenliğinde çekilen videosunda kendisinden vazgeçmiş bir adamı canlandırdı.
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Cem Belevi’nin yeni teklisi 'Zehirlendim', iki farklı versiyonu ile BLV etiketiyle 22 Mart 2024 Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında.
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