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Haberler Müzik Cem Belevi başına gelenlerden film yapacak - Magazin haberleri

Cem Belevi başına gelenlerden film yapacak

Şarkıcı Cem Belevi, film projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Belevi, "Başıma gelen olaylardan yazıyorum. Herkesin şarkıcı olması çok komik zaten. Herkes şarkı dinletiyor. 'Popçu olacağım, rap şarkı çıkaracağım' diyor. Bunları anlatacağım bir film olmasını istiyorum" dedi

Giriş: 02.06.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Belevi başına gelenlerden film yapacak - Magazin haberleri
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Cem Belevi, uzun süredir sahnelediği 'Cemiyet' programlarıyla gazino kültürünü unutturmamaya çalıştığını söyledi.

"ADIM ADIM O GÜNLERE YAKLAŞIYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Cem Belevi, "1990’larda doğmuş, 1970’lere hayran birisiyim. Gazino kültürünü eskilerden günümüze gelen şarkılarla harmanlayarak sahnemde tattırmayı seviyorum. Eski nostaljik şarkıları günümüze bağlıyoruz. Bunu böyle hikayelerle de anlatmak istiyorum. Müzikale de çevirmek istiyorum. Yavaş yavaş, adım adım o günlere yaklaşıyoruz " dedi.

BAŞINA GELENLERDEN FİLM YAPACAK

Cem Belevi, kendi film projesinden bahsederken, “Başıma gelen olaylardan yazıyorum. Çok komik şeyler geliyor. Herkesin şarkıcı olması çok komik zaten. Herkes şarkı dinletiyor. 'Popçu olacağım, rap şarkı çıkaracağım' diyor. Bunları anlatacağım bir film olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Başına gelen en ilginç olay sorulduğunda Cem Belevi, "Sahnede pantolonum yırtıldı bir defa... Allah korusun, aman! Defilede sahne alıyordum, dans ederek gittim. Mankenlerden birisinin pantolonunu giyerek devam ettim" ifadelerini kullandı.

"AŞKA KÜSTÜRDÜLER"

Kalbi uzun zamandır boş olan Cem Belevi, "İşimiz gücümüz o kadar yoğun ki… Başka bir şeye zaman da yok, zaten küstürdüler. İşimize gücümüze bakıyoruz. Aşk yok, iş var" dedi.

Cem Belevi, ayrıca, "Kriterim yok, işime âşık yaşıyorum. Kısmet, bilemiyorum. Nasip bu işler... Hareketsiz hayatlar dikkatimi çekiyor. Hareketsiz, rutin yaşayan birisi bana orijinal gelebilir" açıklamasını yaptı.

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