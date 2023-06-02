Konuyla ilgili konuşan Cem Belevi , "1990’larda doğmuş, 1970’lere hayran birisiyim. Gazino kültürünü eskilerden günümüze gelen şarkılarla harmanlayarak sahnemde tattırmayı seviyorum. Eski nostaljik şarkıları günümüze bağlıyoruz. Bunu böyle hikayelerle de anlatmak istiyorum. Müzikale de çevirmek istiyorum. Yavaş yavaş, adım adım o günlere yaklaşıyoruz " dedi.

BAŞINA GELENLERDEN FİLM YAPACAK

Cem Belevi, kendi film projesinden bahsederken, “Başıma gelen olaylardan yazıyorum. Çok komik şeyler geliyor. Herkesin şarkıcı olması çok komik zaten. Herkes şarkı dinletiyor. 'Popçu olacağım, rap şarkı çıkaracağım' diyor. Bunları anlatacağım bir film olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Başına gelen en ilginç olay sorulduğunda Cem Belevi, "Sahnede pantolonum yırtıldı bir defa... Allah korusun, aman! Defilede sahne alıyordum, dans ederek gittim. Mankenlerden birisinin pantolonunu giyerek devam ettim" ifadelerini kullandı.