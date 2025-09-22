Cem Adrian: Medeniyete zerre inancım kalmadı

Cem Adrian, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde; "Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin… Artık koskocaman bir mezarlık" diyen şarkıcı, duygularını bir kez daha dile getirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Cem Adrian; "İlk kez bir şey hakkında bu kadar ümitsizim. Ümitsizim diye duracak, susacak değilim. Ancak artık bir şeyi değiştirir diye değil, sadece üzüntü, keder ve öfkem için yazıyorum. Benim medeniyete zerre inancım kalmadı. Biz insanlık hiçbir yere varamamışız. Hiçbir şey olamamışız. Filistin'de olanları görmezden, duymazdan gelen ve durdurmayan dünya, insanlık... Mars'a gitsek ne olur, büyük bilim devrimleri yapsak, bilmem ne çağı yaşasak ne olur. Anladık ki büyük devletler de sadece işlerine gelen konularda medeniler. Çok güvendiğimiz insan hakları denilen şey ise çıkarlar söz konusu olduğunda görmezsen gelinebilecek bir safsatadan ibaretmiş. Din kardeşliğinden bahsetmiyorum bile! 2025 yılında dünyanın ortasında bir soykırım... Aleni ve açık. Bu kadar bence. Medeniyet son perde" dedi.

