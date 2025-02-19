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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Celtic taraftarları, İsrail'e yine "kırmızı kart" gösterdi - Futbol Haberleri

        Celtic taraftarları, İsrail'e yine "kırmızı kart" gösterdi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Bayern Münih'e konuk olan Celtic'in taraftarları, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara yine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:58
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        • 1

          İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Bayern Münih'e konuk olduğu maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş müsabakalarına 3 maç ile devam edildi.

        • 2

          Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turu ilk maçını 2-1 kaybeden Celtic, deplasmandaki rövanş müsabakasında Bayern Münih ile karşılaştı.

          Rövanş maçında 63. dakikada Nicolas-Gerrit Kühn'ün golüyle 1-0 öne geçen Celtic, uzatmalara gitmesi beklenen maçta 90+4'te Alphonso Davies'in golüne engel olamadı.

        • 3

          Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Bayern Münih, son 16 turuna çıktı.

          İskoç taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

        • 4

          Tribünlerde yer alan bir pankartta, UEFA ve FIFA'ya 'İsrail'e kırmızı kart gösterilmesi' çağrısında bulunan "Show Zionism The Red Card" (Siyonizm'e kırmızı kart göster") ifadelerine yer verildi.

        • 5

          Gazze'ye desteklerinden dolayı daha önce UEFA'nın cezalandırdığı Celtic taraftarları, geri adım atmadığını Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda gösterdi.

        • 6
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