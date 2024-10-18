İspanya La Liga'da 10. hafta başlıyor. Real Madrid, Celta Vigo deplasmanında üç puan arayacak. İspanyol devi, 9 haftada deplasmanda 3 kez berabere kalarak 6 puan kaybetti. Celta Vigo ise lige iyi başlamasına rağmen son maçlarda düşüşe geçti. Eflatun-beyazlılarda Dani Carvajal, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Celta Vigo - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…