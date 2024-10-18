Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga
Real Madrid, İspanya La Liga 10. haftasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Ligde ezeli rakibi Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunan eflatun-beyazlılar, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Zorlu karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler onayacak mı? İşte Celta Vigo - Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…
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İspanya La Liga'da 10. hafta başlıyor. Real Madrid, Celta Vigo deplasmanında üç puan arayacak. İspanyol devi, 9 haftada deplasmanda 3 kez berabere kalarak 6 puan kaybetti. Celta Vigo ise lige iyi başlamasına rağmen son maçlarda düşüşe geçti. Eflatun-beyazlılarda Dani Carvajal, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Celta Vigo - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
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CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Celta Vigo ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Celta Vigo - Real Madrid maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak.
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CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
Balaidos Stadyumu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
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ARDA GÜLER CELTA VİGO MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Arda Güler’in Celta Vigo mücadelesine yedekler arasında başlaması bekleniyor.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11'İ
Carlo Ancelotti'nin maça şu 11'le çıkması bekleniyor:
Courtois, Lucas Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius
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REAL MADRİD’DE HEDEF 3 PUAN
Barcelona’nın puan sıralamasında 3 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor.
Eflatun-beyazlılarda kritik mcüadele öncesinde takımın en golcü oyuncusu Mbappe oldu. Fransız yıldız bu sezon ligde 8 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Real Madrid sezon genelinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İspanyol devi oynadığı maçlarda rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü.
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