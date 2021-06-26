"KAPIMA NOT ASACAĞINIZA ZİLİME BASSAYDINIZ!"

O kişiye not yazarak aynı şekilde karşılık veren Celil Nalçakan, mesajında şu satırlara yer vermişti:

1. 'Rodin' değil, 'Robin.'

2. Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız da bir çayımı içseydiniz.

3. Notunuzun altına isminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız bizi.

4. Bir daha böyle bir şikayetiniz olursa yöneticinize iletiniz, mektup arkadaşlığı yapmak yerine. Robin'in babası Celil Nalçakan...