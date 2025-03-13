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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi! | Son dakika haberleri

        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!

        İstanbul'da, 7 ay önce iş yerinin kapısını kırarak giren hırsızlar, içinde bulunan 10 bin dolar, 5 bin 989 Euro ve 200 bin TL değerinde cirolu çek bulunan çelik kasayı çaldı. 30 saniyede gerçekleşen bu hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Amansız takip sonucu kimlikleri belirlenen azılı hırsızlardan 2'si yakalandı

        Giriş: 13.03.2025 - 09:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:45
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        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
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        İstanbul'da olay, 16 Eylül 2024 günü Fatih Kemal Paşa Mahallesi Fethi Bey Caddesi bulunan bir iş hanın içerisindeki kargo dükkanında meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah işyerine gelen M.Z. iş yerinin kapısının kırıldığını ve içerde hırsızlık olayı gerçekleştiğini gördü. Durumu hemen polise bildirdi.

        O ANLAR KAMERADA

        Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda hırsızların, M.Z’ye ait kargo dükkanından; içinde 10 bin dolar, 5 bin 980 Euro, 1 adet cep telefonu, 200 bin TL değerinde cirolu çek bulunan çelik kasa ile bir adet dizüstü bilgisayarı çaldığını belirlendi.

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        30 SANİYEDE SOYULDU

        Elde edilen görüntülerde, 5 hırsızın olayı, 30 saniye içinde gerçekleştirdiği yer aldı.

        7 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ

        Çalışma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, uzun çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Azılı hırsızlardan S.D. (22) ile O.Y. (24) yakalandı. Yakalanan iki hırsız işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili çalışmaya devam ediliyor.

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        #çelik kasa hırsızlığı
        #Son dakika haberler
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